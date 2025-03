Ambulante é morto por bala perdida no Rio de Janeiro

A morte do ambulante Marcelo Santos Martins, 52 anos, gerou protestos no Rio de Janeiro. A Polícia Militar realizava patrulhamento quando foi atacada por traficantes. Durante a manifestação, criminosos sequestraram dois caminhões e pelo menos 12 ônibus para bloquear o trânsito, e barricadas foram incendiadas. Até o momento, não há detenções relacionadas ao caso.



