Amigos e parentes se despedem de Carlos Miranda, eterno Vigilante Rodoviário

Amigos e parentes participaram do velório do ator Carlos Miranda, que morreu aos 91 anos. O evento foi aberto ao público e contou com a presença de policiais rodoviários. Carlos Miranda ficou conhecido pelo seriado "Vigilante Rodoviário", exibido nos anos 60. Ele também integrou a Polícia Militar de São Paulo, onde alcançou o posto de Tenente Coronel após iniciar sua carreira como ator no seriado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!