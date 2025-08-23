Logo R7.com
Amizade entre menina de 3 anos e garis conquista a internet

Lavínia corre ansiosa toda vez que o caminhão da coleta aparece

Fala Brasil|Do R7

Lavínia, uma menina de apenas 3 anos, viralizou nas redes sociais pelo carinho que tem com os garis na coleta de lixo em um bairro de Belo Horizonte (MG). Toda vez que o caminhão da coleta aparece, ela corre ansiosa para encontrar com seus amigos especiais. A menina tem até mesmo um uniforme igual ao que é usado pelos coletores. A mãe de Lavínia, Eduarda, disse que com 2 anos ela já era incentivada a entregar a sacola de lixo aos garis, e assim foi criando um carinho por eles.

  • gari
  • fala-brasil
  • Belo Horizonte
  • RecordPlus

