Amizade entre menina de 3 anos e garis conquista a internet

Lavínia, uma menina de apenas 3 anos, viralizou nas redes sociais pelo carinho que tem com os garis na coleta de lixo em um bairro de Belo Horizonte (MG). Toda vez que o caminhão da coleta aparece, ela corre ansiosa para encontrar com seus amigos especiais. A menina tem até mesmo um uniforme igual ao que é usado pelos coletores. A mãe de Lavínia, Eduarda, disse que com 2 anos ela já era incentivada a entregar a sacola de lixo aos garis, e assim foi criando um carinho por eles.



