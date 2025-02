Animais ficam ilhados e crianças são transportadas em caixa d’água durante enchente em São Paulo

No bairro de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo um córrego transbordou, invadindo casas e deixando 19 pontos de alagamento com as chuvas que atingem a capital paulista. A população se une para resgatar pertences e animais, como cachorros, deixados para trás. Crianças são transportadas em caixas d'água para lugares em que possam ficar em segurança.