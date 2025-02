Neymar desembarcou em um aeroporto particular de São Roque, São Paulo, acompanhado por seu pai e amigos, nesta sexta (31). Ele segue de helicóptero para a Vila Belmiro, onde uma grande festa com torcedores está agendada para às 16h. O jogador está retornando ao Santos após 12 anos, com um contrato inicial de cinco meses, que pode ser estendido.