Após prisão de 'mainha do crime', polícia desarticula rede criminosa com falsos entregadores

A Polícia de São Paulo investiga uma rede criminosa que utiliza falsos entregadores para realizar assaltos. Suedna Barbosa Carneiro, conhecida como ‘mainha do crime’, foi presa esta semana e é suspeita de empréstimo de armas e motos para criminosos, que em troca entregavam celulares roubados. Ela é suspeita de envolvimento na morte do ciclista Vitor Medrado e do delegado Josenildo Belarmino de Moura.



