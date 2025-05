Após saída do ministro da Previdência, governo discute como ressarcir descontos indevidos no INSS

O ministro da Previdência Social, Carls Lupi, deixou o cargo na sexta-feira após a descoberta de que beneficiários do INSS tiveram descontos indevidos em seus pagamentos. Wolney Queiroz, também do PDT, é o novo ocupante do cargo.



O governo agora discute como ressarcir os valores para quem foi prejudicado. O novo presidente do INSS, Gilberto Waller Junior, anunciou a abertura de procedimentos administrativos para responsabilizar as entidades envolvidas.



