Arcebispo condenado por corrupção quer participar da eleição do novo papa

Em meio à expectativa para a escolha de um novo Papa, o arcebispo italiano Giovanni Angelo Becciu, condenado por corrupção, busca o direito de votar no conclave. Ele foi acusado de desviar fundos destinados a ajudar os pobres para comprar um imóvel de luxo em Londres.



Outro envolvido em controvérsias é o cardeal americano Robert Prevost, acusado de acobertar casos de abuso sexual enquanto atuava no Peru. O velório público de Francisco no Vaticano entrou em seu terceiro dia, com segurança reforçada para a presença de líderes mundiais. A medida inclui monitoramento aéreo para evitar ameaças de drones.



