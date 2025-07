Arquibancada desaba antes de show da dupla Gian e Giovani no interior paulista e deixa 60 feridos

Cerca de 60 pessoas ficaram feridas após o desabamento de uma arquibancada de 4 metros em Eldorado, São Paulo . O acidente ocorreu momentos antes do show da dupla sertaneja Gian e Giovani. O Corpo de Bombeiros isolou a área e realizou buscas para verificar se havia vítimas sob os escombros. Nas redes sociais, a dupla destacou a rapidez do socorro e prometeu um novo show.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!