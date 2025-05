Arroz dobra de preço no Japão e pacote de 5 quilos chega a custar o equivalente a quase R$ 170

No Japão, o preço do arroz, base da culinária local, disparou para cerca de 4.200 ienes, quase R$ 170, o dobro do valor de um ano atrás. A alta obrigou restaurantes a reduzirem porções ou substituir o arroz por massas, e supermercados passaram a limitar a venda por cliente. Para conter a crise, o governo anunciou a liberação de 300 mil toneladas do estoque emergencial nos próximos meses. A situação ainda provocou uma crise política: o ministro da Agricultura, Taku Eto, renunciou após declarar que “nunca havia comprado arroz porque recebia dos apoiadores”, atitude vista como desrespeitosa pela população. Ele foi substituído pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Shinjiro Koizumi. A crise também afetou a popularidade do primeiro-ministro Shigeru Ishiba, cuja aprovação caiu para 27,4%, o pior índice desde que assumiu em 2024.



