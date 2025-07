Árvore amortece queda de avião na Flórida; quatro pessoas ficaram feridas

Quatro pessoas ficaram feridas na queda de um avião na Flórida. O impacto foi registrado por câmeras de segurança. O voo saiu de uma pequena ilha britânica no Caribe e estava próximo ao pouso quando ocorreu o acidente. Uma árvore amorteceu a queda e a ação rápida dos vizinhos resultou em todos os ocupantes sendo salvos com ferimentos leves.



