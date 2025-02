Árvore cai em cima de ônibus na zona leste de SP após temporal

Um temporal atingiu São Paulo na última quinta (20), causando estragos em vários pontos da cidade. Na zona leste, galhos de uma árvore caíram sobre um ônibus, onde uma pessoa teve ferimentos leves. 18 árvores no total caíram na capital. Na mesma região, uma escola municipal teve o telhado destruído e um prédio anexo sofreu danos; uma professora se feriu no braço durante o incidente.



