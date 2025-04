Assédio sexual no transporte público: saiba como denunciar

Duas mulheres relataram casos de assédio sexual no transporte público. Uma jovem de 18 anos foi importunada durante uma viagem para a faculdade e, ao alertar seu pai, ele foi ferido ao confrontar o suspeito. A modelo Raquel descreveu um incidente em uma viagem entre São Paulo e Rio, acordando com um passageiro tocando sua perna.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!