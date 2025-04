Ataque a tiros deixa dois mortos em universidade da Flórida

Um ataque a tiros na Universidade Estadual da Flórida, acabou em duas mortes e cinco feridos. O atirador, Phoenix Ikner, de 20 anos, ex-estudante, utilizou a arma da mãe policial para realizar os disparos no campus. A polícia deteve o suspeito após ele ser baleado. As vítimas fatais não eram estudantes da universidade.



