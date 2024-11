Ataque de Israel na capital do Líbano deixa ao menos 11 mortos

Um ataque aéreo israelense em Beirute, capital do Líbano, resultou na morte de pelo menos 11 pessoas e destruiu um prédio de oito andares. Fontes afirmam que quatro bombas foram lançadas. O exército israelense anunciou a morte de cinco terroristas do Hamas envolvidos em ataques anteriores. Foguetes do Hezbollah foram disparados contra o norte de Israel. Um quartel da ONU foi atingido no sul do Líbano, deixando quatro militares italianos feridos.