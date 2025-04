Ataques de peixes interditam balneário em Bonito (MS)

Em Bonito, Mato Grosso do Sul, pelo menos 30 turistas foram atacados por peixes na lagoa artificial da Praia da Figueira. Duas vítimas sofreram amputações das pontas dos dedos. A maioria dos ataques foi atribuída ao tambaqui, um peixe amazônico. Durante os ataques, algumas pessoas estavam em um quiosque molhado, criando um ambiente propício para a agressividade dos peixes. O Instituto de Meio Ambiente do estado interditou parcialmente a área, permitindo apenas atividades sem contato com a água e exigindo barreiras físicas para proteção dos visitantes.



