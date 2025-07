Aumenta o número de feminicídios no Brasil, aponta anuário de segurança pública

O anuário de segurança pública indica um aumento nos casos de feminicídios no Brasil em 2024, com quase 1500 vítimas. Este é o maior número desde a inclusão do crime na legislação brasileira em 2015. O relatório também menciona um aumento da violência psicológica e sexual. As cidades com maiores índices de mortes violentas estão localizadas no norte e nordeste do país. Apesar disso, houve uma redução geral nas mortes violentas no Brasil.



