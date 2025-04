Aumento no preço do cacau deve deixar os ovos de Páscoa mais caros; cupuaçu é opção mais econômica

O aumento no preço do cacau deve elevar o custo dos presentes de Páscoa este ano. No Pará, um dos maiores produtores globais, empresários buscam alternativas para reduzir despesas. A alta no preço tem origem na quebra de safra na África. Apesar dos desafios, o Brasil, sexto maior produtor mundial, espera uma safra melhor do que a do ano passado. Uma das inovações é o doce de cupuaçu, desenvolvido como alternativa econômica ao chocolate.



