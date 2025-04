Autoridades americanas investigam queda de helicóptero que matou executivo espanhol e a família dele

Um helicóptero modelo Bell 206 caiu no rio Hudson, em Nova York, resultando na morte de quatro turistas espanhóis da família do executivo Augustin Escobar e do piloto da aeronave. A aeronave havia decolado de um heliponto próximo à Estátua da Liberdade. A empresa Nova York Tours de Helicóptero operava o voo turístico. Autoridades investigam o histórico de manutenção da aeronave para entender as causas do acidente. Os destroços foram removidos do rio para perícia.



