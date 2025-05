Avião avaliado em R$ 7 milhões é furtado em aeroporto de Juína (MT)

Um avião avaliado em R$ 7 milhões foi roubado de dentro do aeroporto administrado pela prefeitura de Juína, Mato Grosso. Câmeras de segurança registraram o momento em que um ladrão entrou na aeronave e iniciou a decolagem. O bimotor estava estacionado em um hangar e pertence a um empresário do agronegócio. A administração municipal anunciou que revisará a segurança do local, mas destacou que, durante a madrugada, a responsabilidade pela segurança é dos proprietários das aeronaves. Até o momento, ninguém foi preso.



