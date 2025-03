Avião cai durante show de acrobacia na Austrália

Um avião caiu durante um show de acrobacia na Austrália. A aeronave perdeu o controle ao sair de uma manobra e atingiu o solo de barriga, a 300 metros do público. O piloto, único ocupante, foi levado de helicóptero para o hospital com ferimentos graves. A organização suspendeu as apresentações e uma investigação foi aberta para apurar as causas do acidente.