Avião cai no mar durante show aéreo na África do Sul

Equipes de resgate buscam piloto após queda de aeronave

Fala Brasil|Do R7

Um avião de pequeno porte caiu no mar durante um show aéreo na África do Sul. Imagens mostram a aeronave despencando em espiral e caindo perto de uma praia. Equipes de resgate foram ao local para iniciar as buscas pelo único ocupante da aeronave. Partes da fuselagem foram recuperadas, mas o piloto permanece desaparecido. O evento foi cancelado após a queda.

