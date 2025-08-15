Avião cai no mar durante show aéreo na África do Sul
Equipes de resgate buscam piloto após queda de aeronave
Um avião de pequeno porte caiu no mar durante um show aéreo na África do Sul. Imagens mostram a aeronave despencando em espiral e caindo perto de uma praia. Equipes de resgate foram ao local para iniciar as buscas pelo único ocupante da aeronave. Partes da fuselagem foram recuperadas, mas o piloto permanece desaparecido. O evento foi cancelado após a queda.
