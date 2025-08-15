Avião cai no mar durante show aéreo na África do Sul

Um avião de pequeno porte caiu no mar durante um show aéreo na África do Sul. Imagens mostram a aeronave despencando em espiral e caindo perto de uma praia. Equipes de resgate foram ao local para iniciar as buscas pelo único ocupante da aeronave. Partes da fuselagem foram recuperadas, mas o piloto permanece desaparecido. O evento foi cancelado após a queda.



