Avião com a dupla Rio Negro e Solimões derrapa na pista e faz pouso forçado em Franca (SP)

Um avião que transportava a dupla sertaneja Rio Negro e Solimões fez um pouso de emergência em Franca, interior de São Paulo . A aeronave tinha como destino Alto Paraíso, Goiás. Durante a decolagem, um dos pneus estourou. O piloto retornou à pista, mas a aeronave saiu dela ao aterrissar e parou em uma área com vegetação. Estavam a bordo seis pessoas no total e não houve feridos. Rio Negro e Solimões gravaram um vídeo para tranquilizar os fãs, afirmando que "Deus está no comando e mandou a gente de volta aqui para recomeçar tudo com alegria."



