Avião faz pouso forçado próximo à Rodovia dos Bandeirantes, na região de Jundiaí (SP)

Um avião de pequeno porte realizou um pouso forçado próximo à Rodovia dos Bandeirantes, na região de Jundiaí (SP). A aeronave sofreu uma pane no motor e o piloto escolheu uma área descampada para a aterrissagem. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão se dirigindo ao local para apurar as circunstâncias do incidente. Não há informações sobre vítimas até o momento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!