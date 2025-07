Avião que seguia da Alemanha para a Argentina faz pouso de emergência em São Paulo

Um avião que seguia de Frankfurt, na Alemanha, para Buenos Aires, na Argentina, fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de São Paulo . O voo foi desviado para Guarulhos por falta de autorização para pousar na Argentina devido ao mau tempo. Após uma parada no Paraguai sem reabastecimento e 20 minutos em fila aguardando aterrissagem em Buenos Aires, o comandante decidiu seguir para São Paulo e declarou Mayday, indicando aos controladores que precisaria de prioridade para pousat . O pouso ocorreu com segurança e após reabastecimento seguiu viagem.



