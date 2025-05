Avião voa por 10 minutos sem ninguém no comando após piloto passar mal

Um avião com mais de 200 pessoas a bordo voou por 10 minutos sem ninguém no comando após o copiloto desmaiar. O incidente ocorreu em fevereiro, entre Alemanha e Espanha. O comandante havia saído da cabine para ir ao banheiro, deixando o copiloto no controle. Ao retornar, encontrou a porta trancada e nenhuma resposta. Após 10 minutos de tensão, a tripulação abriu a cabine e encontrou o copiloto desmaiado. O avião fez um pouso de emergência e o copiloto foi levado ao hospital. As leis internacionais de aviação proíbem deixar apenas uma pessoa na cabine.



