Avó, mãe e filha são encontradas mortas dentro de casa em BH

A polícia de Belo Horizonte investiga a morte de Daniela Antonini, 42 anos, sua filha Giovana Antonini, de 1 ano e 11 meses, e sua mãe, de 62 anos. Os corpos foram encontrados em um apartamento junto com quatro cães mortos. A descoberta ocorreu após a avó paterna da criança procurar a síndica do prédio devido à falta de contato com Daniela. As janelas do imóvel estavam vedadas. A perícia recolheu uma pequena churrasqueira, bandejas com carvão e uma carta de despedida. Daniela também havia compartilhado nas redes sociais os desafios que enfrentava com a saúde da filha. O caso continua sob investigação pela polícia civil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!