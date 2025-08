Avó vai lutar pela guarda de menina de 3 anos deixada sozinha enquanto mãe ia a baile funk

Mariana, de 19 anos, enfrenta acusações de ter deixado sua filha de 3 anos sozinha enquanto participava de um baile funk em Santo André, ABC paulista. Imagens revelam a criança andando pela rua de fralda, sendo resgatada por funcionários de uma concessionária. A avó, que não sabia do abandono, expressou o desejo de cuidar da neta e prometeu lutar pela guarda. Mariana foi presa em flagrante, mas liberada com restrições, como não sair à noite e evitar bares. O Conselho Tutelar mantém o caso sob sigilo, e a criança agora está em um abrigo municipal.



