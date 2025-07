Balão atinge condomínio em Guarulhos e provoca incêndio

Um balão atingiu um condomínio em Guarulhos, na Grande São Paulo, durante a madrugada. Vizinhos registraram o momento do impacto nos últimos andares do prédio, que resultou em um incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas já haviam se apagado ao chegarem. Ninguém ficou ferido. A Polícia Militar encontrou homens tentando resgatar restos do balão, mas eles fugiram. Os responsáveis pelo balão ainda não foram identificados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!