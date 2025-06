Pelo menos 8 pessoas morreram na queda de um balão na cidade de Praia Grande, em Santa Catarina, segundo o governador Jorginho Mello. Duas pessoas foram resgatadas com vida. O balão pegou fogo no ar e caiu sobre um posto de saúde. Cerca de 22 pessoas estariam dentro do balão.



