Baleia e filhote são vistos na praia do Pepê, Rio de Janeiro

Uma baleia e um filhote foram avistados nadando nas águas da praia do Pepê, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro . O registro ocorreu por banhistas presentes no local. As imagens mostram os animais realizando movimentos típicos da espécie, encantando os espectadores. Especialistas informam que as baleias migram anualmente para águas mais quentes entre julho e novembro para reprodução e parto.



