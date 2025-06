Balões ilegais ameaçam segurança nos céus de São Paulo e Rio de Janeiro

A equipe da RECORD capturou imagens de um balão sobrevoando a zona norte de São Paulo, nas proximidades do aeroporto Campo de Marte. O corpo de bombeiros acompanha o trajeto desses balões para evitar incêndios e acidentes. Durante o feriado, um incidente ocorreu quando um balão caiu sobre um galpão na mesma região, provocando um incêndio controlado sem feridos. Outro flagrante mostrou um balão próximo ao aeroporto de Congonhas, quase tocando a rede elétrica antes de ser recuperado por um grupo de pessoas. No Rio de Janeiro, em São Gonçalo, dois homens em motocicletas foram vistos seguindo o trajeto de um balão sobre áreas de mata.



