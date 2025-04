Batalhão da Polícia Militar de São Vicente (SP) é atacado por criminosos

O batalhão da Polícia Militar de São Vicente (SP) foi atacado por criminosos na madrugada deste sábado (19). De acordo com informações iniciais, dois homens em uma motocicleta passaram na frente da base e fizeram vários disparos. Os tiros não atingiram nenhum agente que estava de plantão no local. Eles acertaram apenas as paredes e veículos que estavam perto da base.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!