Bebê de três meses morre engasgado em creche clandestina em Curitiba (PR)

Um bebê de três meses morreu numa creche sem autorização em Curitiba (PR), supostamente após se engasgar com leite. O casal responsável está sob investigação policial. Havia cerca de 20 crianças sendo cuidadas no local, que operava de forma clandestina. Inicialmente, o casal responderá por homicídio doloso. A defesa alega que o local funcionava como atendimento privado, não formalmente como creche.



