Bebê morre após desabamento de casa na zona norte de SP

Uma explosão em um sobrado na zona norte de São Paulo devastou uma família na manhã desta terça (22). A tragédia resultou na morte de uma bebê de quatro meses e feriu outras quatro pessoas. Segundo informações, um idoso de 70 anos, que teria esquecido o botijão de gás ligado, teve 50% do corpo queimado. Além dele, a neta, sua filha, marido e outra criança foram encaminhados a hospitais com diversas lesões. A defesa civil informou que a explosão foi tão forte que pôde ser ouvida a quilômetros de distância.



