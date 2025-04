Beto Barbosa se recupera de cirurgia para retirar hérnias e já tem data para voltar aos palcos

O xcantor Beto Barbosa publicou um vídeo nas redes sociais comemorando sua recuperação após uma cirurgia para a retirada de quatro hérnias. O artista de 70 anos aparece sentado em uma cama de hospital e afirmou: "Agora já me sinto uma outra pessoa". Ele anunciou que retornará aos palcos no dia 30 de abril durante um show na cidade de Fortaleza.



