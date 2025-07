Boa Notícia: Anvisa aprova primeira insulina semanal

A Anvisa aprovou a primeira insulina semanal no Brasil, prometendo revolucionar o tratamento de diabetes tipo 1 e 2. Para Anderson, um professor de dança diagnosticado com diabetes tipo 2, a novidade pode aliviar a rotina de três aplicações diárias. Disponível em países como Austrália e Alemanha, a nova insulina substitui a basal tradicional, mas as aplicações antes das refeições continuam necessárias. A definição de preço e fornecimento pelo SUS ainda está em avaliação.



