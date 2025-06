Boa Notícia: Cientistas chineses anunciam cura de paciente com diabetes tipo 2

Cientistas chineses anunciaram um avanço significativo na medicina: a cura de um paciente com diabetes tipo 2 através de um tratamento experimental com células-tronco. Em Xangai, as células do próprio paciente foram reprogramadas para criar novas células produtoras de insulina, restaurando a função do pâncreas. O estudo representa um marco promissor, embora ainda experimental. A notícia traz esperança a milhões de diabéticos, como Bruno, que sonham com o fim de uma rotina controlada pela doença.



