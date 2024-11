Boa Notícia: Cientistas descobrem açúcar que pode ajudar no tratamento da calvície

Cientistas de universidades na Inglaterra e no Paquistão descobriram que a desoxirribose, um açúcar produzido pelo organismo humano, pode estimular o crescimento de cabelo quando aplicada no couro cabeludo. A pesquisa começou com estudos sobre cicatrização em camundongos. Durante os testes, foi observado que a aplicação do composto não apenas melhorava a pele como também acelerava o crescimento dos pelos nas áreas tratadas.