Boa Notícia: Colírio que corrige visão de perto é aprovado nos EUA

Um novo colírio que corrige a visão de perto, sem a necessidade do uso de óculos foi aprovado pela agência reguladora dos Estados Unidos. A partir de outubro estará disponível no país com custo estimado em R$ 430,00. A expectativa é que chegue ao Brasil no segundo semestre do próximo ano após aprovação da Anvisa.



