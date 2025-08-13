Logo R7.com
Fala Brasil

Boa Notícia: Colírio que corrige visão de perto é aprovado nos EUA

A expectativa é que o produto chegue ao Brasil no segundo semestre do próximo ano

Fala Brasil|Do R7

Um novo colírio que corrige a visão de perto, sem a necessidade do uso de óculos foi aprovado pela agência reguladora dos Estados Unidos. A partir de outubro estará disponível no país com custo estimado em R$ 430,00. A expectativa é que chegue ao Brasil no segundo semestre do próximo ano após aprovação da Anvisa.

