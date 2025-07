Boa Notícia: Estudo da USP pode ajudar na detecção precoce do Alzheimer pela saliva

Um estudo da Universidade de São Paulo busca detectar o Alzheimer precocemente através de amostras de saliva. A pesquisa, realizada em Ribeirão Preto, analisou 76 pessoas, comparando níveis da proteína tal hiperfosforilada entre diagnosticados e saudáveis. Os resultados indicaram que os pacientes com Alzheimer apresentavam níveis mais altos dessa proteína. O objetivo do estudo é desenvolver um teste rápido e acessível para rastreamento da doença, oferecendo uma estratégia de apoio para o diagnóstico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!