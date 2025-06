Boa Notícia: Estudo mostra que batata-doce é rica em vitamina A e fibras

Um estudo do departamento de agricultura dos Estados Unidos revelou que uma batata-doce média cozida oferece mais de mil microgramas de vitamina A, superando 400% da necessidade diária de adultos. Essa vitamina é vital para a saúde ocular e o sistema imunológico. As fibras da batata doce promovem saciedade e melhoram a digestão, sendo mais eficientes que a batata inglesa. O versátil ingrediente pode ser preparado de várias formas e deve ser combinado com proteínas para uma refeição equilibrada. A dica é diversificar os alimentos para uma dieta saudável.



