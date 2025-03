Boa Notícia: Estudo mostra que musculação pode proteger o cérebro de idosos contra demência

Um estudo realizado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) com 44 idosos demonstrou que a musculação pode proteger o cérebro contra demência. Os participantes foram divididos em dois grupos: um fez musculação duas vezes por semana durante seis meses e o outro não se exercitou. Exames revelaram que os praticantes de musculação mantiveram volume cerebral ligado à memória e melhoraram a conexão entre neurônios, enquanto o grupo que não se exercitou teve redução de volume nessas áreas. A pesquisa destaca a importância do exercício físico regular para a Saúde cognitiva dos idosos. .



