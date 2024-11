Boa Notícia: Exame de sangue pode prever doenças futuras

Cientistas da Inglaterra e Alemanha, em colaboração com uma empresa farmacêutica, estão desenvolvendo um exame que utiliza amostras de sangue para prever o risco futuro de várias doenças. A pesquisa analisou dados sanguíneos de mais de 40 mil pessoas acompanhadas por 10 anos. Quando um problema de saúde surgiu em algum paciente, os pesquisadores identificaram as proteínas presentes no organismo.