Boa Notícia: Ferramenta inteligente pode detectar falhas no cérebro que causam epilepsia

Pesquisadores do King's College London desenvolveram uma ferramenta de inteligência artificial capaz de identificar pequenas falhas no cérebro responsáveis por epilepsia. Essas anomalias estruturais, que causam um em cada cinco casos da doença, podem ser quase invisíveis em ressonâncias magnéticas. A nova tecnologia detecta dois terços dessas anomalias que passam despercebidas e informa o nível de confiança da detecção. A ferramenta ainda não está disponível para uso clínico, mas médicos ao redor do mundo já estão sendo treinados. Cerca de uma em cada 100 pessoas no mundo é afetada por epilepsia, e a novidade abre caminho para cirurgias potencialmente curativas.



