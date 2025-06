Boa Notícia: Pesquisadores brasileiros criam embalagem que identifica peixe estragado

Pesquisadores da Embrapa desenvolveram uma embalagem inovadora que indica se o peixe está estragado antes de ser aberto. Produzida a partir de sobras de repolho e plástico biodegradável, a embalagem muda de cor de acordo com a acidez do peixe: roxa significa seguro para consumo, azul indica que está estragado.



