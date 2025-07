Boa Notícia: Pesquisadores descobrem propriedades medicinais em própolis amazônica

Pesquisadores da Embrapa e da Universidade Federal do Pará descobriram que a própolis de abelhas canudo, nativas da Amazônia, tem propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias. Esta pomada formulada com a resina obtida dos açaizeiros demonstrou efeitos semelhantes a produtos comerciais.



