Boa Notícia: Vacina experimental pode impedir retorno do câncer de intestino e pâncreas

Estudo clínico revela eficácia de vacina em pacientes com tumores, oferecendo nova esperança no tratamento

Fala Brasil|Do R7

Especialistas americanos anunciaram uma vacina experimental que pode ajudar a combater o retorno do câncer em pacientes com tumores no intestino e no pâncreas. Um estudo publicado demonstrou que 84% dos pacientes vacinados produziram células do sistema imunológico contra mutações específicas. Em 24% dos casos, marcadores tumorais desapareceram completamente. A vacina atua estimulando o sistema imunológico a atacar tumores residuais após cirurgia.

