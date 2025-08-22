Logo R7.com
Bolsonaro movimentou R$ 44 milhões em dois anos, aponta relatório da Polícia Federal

Movimentações financeiras do ex-presidente são investigadas em inquérito do STF

Fala Brasil|Do R7

Um relatório da Polícia Federal indica que o ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou R$ 44 milhões entre março de 2023 e junho de 2025. Entre março de 2023 e fevereiro de 2024, a quantia ultrapassou os R$ 30 milhões. O documento sugere suspeitas de lavagem de dinheiro e analisou relatórios do COAF. Parte das movimentações corresponde a doações feitas por apoiadores via Pix, que é um sistema de pagamentos instantâneos.

