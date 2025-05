Bolsonaro recebe alta da UTI após duas semanas e vai para quarto de hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta da UTI após duas semanas de internação em um hospital particular em Brasília . Ele passou por uma cirurgia para desobstrução do intestino. O estado clínico é estável, sem dores ou febre, e a pressão arterial está controlada. Bolsonaro começará uma dieta líquida e receberá fisioterapia, além de cuidados contra tromboses.



